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Kaplumbağaya acı biberli işkence

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kaplumbağaya acı biberle işkence yapan insanların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaplumbağaya acı biber yedirip acı içinde kıvranan hayvanla eğlenen insanların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa işkence acı biber

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