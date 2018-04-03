Kaplumbağaya acı biberli işkence

Kaplumbağaya acı biber yedirip acı içinde kıvranan hayvanla eğlenen insanların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü.
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı
Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi
Pes dedirten olay! Ankara'yı birbirine kattılar!
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Bilim insanları uyardı: Evren aniden yok olabilir
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum