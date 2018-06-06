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Kaput üstünde metrelerce böyle gitti

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 22:08 | Son Güncelleme

Kartal’da otomobiline çarpan araç sürücüsünü durdurmak isteyen şahıs, otomobilden tutunarak metrelerce kaput üstünde gitti. Aracı durdurmak isteyen şahıs ölümden dönerken, yaşanan o tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Yakacıkspor Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafikte ilerlediği sırada başka bir sürücüyle yaşadığı tartışma sonrası darp edildi. Şahısların elinden kurtulan sürücü otomobiliyle hızlı bir şekilde kaçarken, yolda ilerleyen H.A. isimli bir sürücünün otomobiline çarparak kaçmaya devam etti. Yaşanan kaza sonrasında otomobil sürücüsünün durmadığını gören H.A., uzun süre aracın peşinden koştu.

METRELERCE KAPUT ÜSTÜNDE GİTTİ

Otomobil sürücüsünün trafik ışıklarında yavaşlaması üzerine H.A., aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Panik yapan sürücü gaza basınca şahıs, otomobilin kaputundan tutunarak ilerlemeye başladı. Otomobil sürücüsü kaput üzerinden tutunan şahsı görmesine rağmen fren yapmayarak uzun süre ilerledi.

OTOMOBİLİ DURDURMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Panik yapan sürücünün durmayarak kaçmaya devam ederken, H.A. ise üzerinde bu şekilde uzun süre gitti. Trafik yoğunluğunun olduğu yerde yaşanan tehlikeli anlar yürekleri ağızlara getirdi. Trafikte önündeki aracın durması üzerine yavaşlayan otomobilin kaputundan tutunamayarak yola düştü. Şans eseri ezilmekten kurtulan H.A. arkasında gelen sürücünün fark etmesi üzerine son anda kurtuldu.

ŞAHSIN DÜŞMESİNE ALDIRMADI, KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Yaşanan tehlikeli anların ardından H.A. kaputtan tutunamayarak yola düştü. H.A’nın yola düşmesine bile aldırış etmeyen sürücü, hızlı ve tehlikeli bir şekilde önündeki aracı sollayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan bu korku dolu anlar ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, H.A’nın kaputtan tutunarak ilerlemeye devam ettiği ve yola düştüğü görülüyor.

(İHA)

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Kartal Kaza

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