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Kar sevincini sokakta mikrofonla haykırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 08:40 | Son Güncelleme

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta kareoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.

Kentte yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline kareoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesine attı. Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” sözlerini kaydetti.

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, “Görüyorsunuz burası Trakya” diyerek eğlenceli bir video kaydedildi. (İHA)

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Edirne kar

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