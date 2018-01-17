Karabatak zehirli yılanı böyle yedi! O anlar kamerada

Avustralyalı Keklik'in kamerasına bir karabatağın avladığı yılanı yediği anlar takıldı. Görüntülerde yılanın karabataktan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak karabatak yılanı canlı canlı yutuyor.

Videoda konuşan Keklik ise "Köpeğimle yürüyordum ve ağzında yılan olan bu karabatağı gördüm. Bu çok zehirli bir benekli kahverengi yılan" ifadelerini kullanıyor.