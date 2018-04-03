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Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

Karabük'te, 18 yaşındaki Selin Sürmen'e ait 2,5 yaşındaki kedi, karnı acıktığı zamanlarda sahibine yaklaşıp 'mama' diyor.

Karabük'te Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise çeşitli zamanlarda cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi. İşte o görüntüler. (DHA)

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