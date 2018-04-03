Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor

Karabük'te Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise çeşitli zamanlarda cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi. İşte o görüntüler. (DHA)
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