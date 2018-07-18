Karadeniz’de Çıkan Hortumlar Rus Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

Rusya’nın güneyini esir alan yağış ve fırtınalar nedeniyle birçok evi su bastı, yaşanan felakette 1 kişi yaşamını yitirdi. Fırtınanın çıkması sırasında Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’de büyük hortumlar ortaya çıktı.
Karadeniz’de balık avı yapan Rus balıkçılar, denizden dönüş sırasında hortum ile karşılaştı. Rotalarında çıkan hortumun üstüne gitmeyen balıkçılar, cep telefonu kameralarıyla 2 hortumu görüntüledi. Balıkçıların Rusya deniz güvenlik ekiplerine durumu bildirdiği, talimatlar doğrultusunda motorları durdurarak demir attıkları, hortum etkisini yitirince rotalarına devam ettikleri öğrenildi. Hortumlar bulundukları noktadan hareket etmedikleri için balıkçılar zarar görmedi. (İHA)
Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek
Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum