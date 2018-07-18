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Karadeniz’de Çıkan Hortumlar Rus Balıkçılara Zor Anlar Yaşattı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi açıklarında meydana gelen hortumlar Rus balıkçılara zor anlar yaşattı.

Rusya’nın güneyini esir alan yağış ve fırtınalar nedeniyle birçok evi su bastı, yaşanan felakette 1 kişi yaşamını yitirdi. Fırtınanın çıkması sırasında Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’de büyük hortumlar ortaya çıktı.

Karadeniz’de balık avı yapan Rus balıkçılar, denizden dönüş sırasında hortum ile karşılaştı. Rotalarında çıkan hortumun üstüne gitmeyen balıkçılar, cep telefonu kameralarıyla 2 hortumu görüntüledi. Balıkçıların Rusya deniz güvenlik ekiplerine durumu bildirdiği, talimatlar doğrultusunda motorları durdurarak demir attıkları, hortum etkisini yitirince rotalarına devam ettikleri öğrenildi. Hortumlar bulundukları noktadan hareket etmedikleri için balıkçılar zarar görmedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Soçi hortum

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