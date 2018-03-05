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Karadeniz şivesiyle farelere dublaj yaptı, gülmekten kırıp geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Karadenizli adam kendi yaptığı kapanla evindeki fareleri yakaladı. Fareleri yakalarken Karadeniz şivesiyle dublaj yapan adam izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

Karadenizli adam kendi yaptığı basit ama etkili kapanla evdeki tüm fareleri yakalarken, çektiği videoya Karadeniz şivesiyle dublaj yapmayı da ihmal etmedi.

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karadeniz şivesi kapan dublaj fare

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