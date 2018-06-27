HABER

Karadenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Annesine nasıl oy kullanacağını anlatan adamın o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

24 Haziran Pazar günü gerçekleşen seçimlere giden ana-oğul arabada nasıl ve nereye oy kullanacağını konuşuyor. Annesine nasıl oy atması gerektiğini anlatmaya çalışan adamın o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadıKorkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı
Bu işe en çok sevinenler kediler olduBu işe en çok sevinenler kediler oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya 24 haziran seçimleri seçim Oy

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sırf lamba amblemi olan bi partide ben kursam bunlar gibiler sayesinde barajı zorlarım.
Diğer Haberler
Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı

Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı

Bu işe en çok sevinenler kediler oldu

Bu işe en çok sevinenler kediler oldu

Kolunu damacanaya sıkıştırarak ailesini efsane troll'leyen minik

Kolunu damacanaya sıkıştırarak ailesini efsane troll'leyen minik

Türkiye bu şoförü konuşuyor! Kaza yapan anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi

Türkiye bu şoförü konuşuyor! Kaza yapan anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Kıl payı ölümden döndüler; kaza anı kamerada

Kıl payı ölümden döndüler; kaza anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.