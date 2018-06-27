Karadenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattı

24 Haziran Pazar günü gerçekleşen seçimlere giden ana-oğul arabada nasıl ve nereye oy kullanacağını konuşuyor. Annesine nasıl oy atması gerektiğini anlatmaya çalışan adamın o anları sosyal medyada hızla yayıldı.
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