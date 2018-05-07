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Sırtındaki yükle düştüğü anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da sırtında ot yükü taşıyan kadının dengesini kaybederek düşme anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler paylaşıldı.

Trabzon’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü. Karadeniz'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın, aniden dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Bu sırada bir yakını, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, düşen kadının yakınının yöre şivesiyle "Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti" diyerek uzun süre kahkaha attığı görüldü. Çok sayıda yorum alan görüntüler, en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Trabzon kadın sosyal medya

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