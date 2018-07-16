Karayoluna inen ayılar böyle görüntülendi

Sürmene ilçesindeki Beşköy mahallesinde karayoluna inen 2 ayının bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Seyir halinde bulunan bir otomobilden çekilen görüntülerde ormanlık alandan inen 2 ayı peş peşe hızlı bir şekilde ilerlerken çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

