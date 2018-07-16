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Karayoluna inen ayılar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde karayoluna inen 2 ayının görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

Sürmene ilçesindeki Beşköy mahallesinde karayoluna inen 2 ayının bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Seyir halinde bulunan bir otomobilden çekilen görüntülerde ormanlık alandan inen 2 ayı peş peşe hızlı bir şekilde ilerlerken çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ayı Trabzon sosyal medya

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