Karınca sürüsünden muhteşem köprü

Brezilya’da elektrik mühendisi Francisco Bonnie’nin çektiği görüntülerde karınca sürüsünün oluşturduğu köprü görenleri şaşkına çevirdi. Karınca sürüsü, eşek arısının kovanında bulunan yumurta ve bala ulaşmak için canlı bir köprü kurdu. Çalışkan karıncaların oluşturduğu köprü ilginç görüntü oluşturdu. Bonnie sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Bir karınca sürüsü eşek arısı kovanına saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı. Bonnie, karıncaların saldırısının ardından eşek arılarının kovanı terk ettiklerini, kovandaki balı ve yumurtaların hepsini almadan yuvayı bırakmadıklarını söyledi.

