Karnı acıkan kedi mama diyerek izleyenleri şaşkına çevirdi

Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi.