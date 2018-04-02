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Karnı acıkan kedi mama diyerek izleyenleri şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Karabük'te, 18 yaşındaki Selin Sürmen'e ait 2,5 yaşındaki kedi, karnı acıktığı zamanlarda sahibine yaklaşıp 'mama' diyor.

Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Sürmen kedi mama

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