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Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

Kars'ta ARAS EDAŞ'a ait elektrik trafosu önce alev alev yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Kars Merkez Mahallesi’nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye beklenirken, yangın da büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi’ni karanlığa teslim ederken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor. (İHA)

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Kars trafo

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