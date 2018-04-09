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Kars’ta köylülerden ölümüne yolculuk

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Kars’ta 19 köyün kullandığı 35 yıllık 110 metre uzunluğundaki Asma Köprü’den araçlarıyla geçen köylüler, adeta ölümüne yolculuk yapıyor.

Kars’ta 19 köyün kullandığı 35 yıllık 110 metre uzunluğundaki Asma Köprü’den araçlarıyla geçen köylüler, adeta ölümüne yolculuk yapıyor. Tahtaları kırılan, çelik halatları kopan Asma Köprü Türkiye-Ermenistan sınırındaki 19 köye yaklaşık 35 yıldır hizmet veriyor. Yapıldığı tarihten itibaren el vurulmayan Asma Köprü, 19 köy muhtarının defalarca köprü yapılması girişimleri ise bürokratik engellere takıldı. Asma Köprü köylülerin yoğun yaya ve araç trafiğine rağmen yıkılmamak için direniyor. Yaklaşık 110 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde bulunan Asma Köprü’nün altında derinliği 5 metreyi bulan Kars Çayı geçiyor. Zaman zaman tahtaların kırılmasıyla üzerinde araçların kaldığı Asma Köprü’nün yeniden yapılması için köylüler yetkililerden yardım bekliyor. “Köylülerin verdiği dilekçeye 10 sonra cevap verildi” Akyaka’ya bağlı Büyük ve Küçük Aküzüm köylerinin de aralarında olduğu 19 köy muhtarının köprünün yapımı için Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü’ne dönemin Küçük Aküzüm Muhtarı Mihrali Gelekçi tarafından 1973 yalında dilekçe verilmiş. 23 Ağustos 1983 yılında cevap geldi.

1994-1995 yılları arasında köprünün yapılması için ödenekte ayrılmış, ancak köprü yapılmamış. Geçen süre içerisinde ısrarla köprülerinin yapılmasını isteyen köylüler, bu seferde BİMER’e başvurmuş. 2015 yılında yapılan başvuruya BİMER, “Talep edilen Büyük Aküzüm ve Küçük Aküzüm köyleri arasında köprü yapılması için idaremiz rafından Kalkınma Bakanlığı’ndan ödenek talep edilmiştir. Söz konusu ödeneğin aktarılması durumunda gerekli proje çalışmaları yapılacaktır” cevabı verildi ve köylülerin köprü umudu bir başka bahara kaldı. “Köprüden düşen oldu” Asma Köprü de kazaların da olduğuna dikkat çeken Adil Duman, “Buradan düşende oldu. Hayvan da düştü. İnsanda suya düştü, ama başka yapacak bir şey yok mecburiyetten geçmek zorundayız" dedi.

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Kars asma köprü

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