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Karşıdan karşıya geçerken bir anda yere yığıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Cip hızını artırıp manevra yapınca ortaya ilginç bir kaza çıktı. Yaya, cipe çarpması yaralandı.

Filipinler’de yolun karşısına geçmek isteyen dalgın adam, hızla gelen cipi fark edince panikledi. Cip de hızını artırıp manevra yapınca ortaya ilginç bir kaza çıktı. Yaya, cipe çarpması yaralandı. Adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kaza

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