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Karşıya geçmekte zorlanan engelli vatandaşı kucaklayarak karşıya geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 13:01 | Son Güncelleme

Niğde’de yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli vatandaşı, bir başka duyarlı vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntüler MOBESE kameralarına yansıdı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Niğde’de yaşanan bir olay, gözleri yaşarttı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Cumhuriyet Meydanında engelinden dolayı yürümekte zorlandığı görülen ve yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşı, bir başka vatandaş kucağına alarak taşıdı. 55 saniyelik görüntünün sonunda, duyarlı vatandaş engelli vatandaşı yavaşça yere indirdi. Bastonlu olduğu görülen ve ayakta zor duran engelli vatandaşın da, kendisini taşıyan vatandaşa elini göğsüne koyarak teşekkür ettiği görüldü.

Görüntüler, ‘İyi insanlar iyi ki varlar’ notuyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde engelli vatandaş

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