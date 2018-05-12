Karşıya geçmekte zorlanan engelli vatandaşı kucaklayarak karşıya geçirdi

10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Niğde’de yaşanan bir olay, gözleri yaşarttı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Cumhuriyet Meydanında engelinden dolayı yürümekte zorlandığı görülen ve yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşı, bir başka vatandaş kucağına alarak taşıdı. 55 saniyelik görüntünün sonunda, duyarlı vatandaş engelli vatandaşı yavaşça yere indirdi. Bastonlu olduğu görülen ve ayakta zor duran engelli vatandaşın da, kendisini taşıyan vatandaşa elini göğsüne koyarak teşekkür ettiği görüldü.
Görüntüler, ‘İyi insanlar iyi ki varlar’ notuyla sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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