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Kartal’da yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kartal'da araçlar kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı. Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın duramayarak çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam minibüsle otomobilin arasında kaldı. Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Yaşanan kaza anıda o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek istediği an aniden hareket eden otomobil ile minibüsün arasına sıkıştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kartal

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