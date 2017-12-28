HABER

Kartalın yılanı avladığı anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 14:50 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir kartalın tarladaki yılanı avlaması cep telefonu ile kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Kangal ilçesinde Muhammed Göktaş adındaki vatandaşın arazide şahit olduğu doğa olayını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüde bir kartal tarlada gördüğü yılanı avlıyor. Kartal pençelerine aldığı yılanı yemek için mücadele verirken yılan ise kartalın pençelerinden kurtulmak için çabalıyor.

Muhammed Göktaş, olayı tesadüfen gördüğünü belirterek, ”Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarında yol kenarında kaydetmiştim. Bu görüntülerde bir kartalın kendini doyurma mücadelesi diğer tarafta ise yılanın hayatta kalma mücadelesi yani ekolojik dengeyi anlatan bir video oldu.” dedi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal yılan Sivas

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giden arabadan inip Ankara havası oynadı, bagaja binip göbek attı

Giden arabadan inip Ankara havası oynadı, bagaja binip göbek attı

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

İlk kez araba süren Kastamonulu Teyze kahkahaya boğuyor

İlk kez araba süren Kastamonulu Teyze kahkahaya boğuyor

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.