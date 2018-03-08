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Kasabın en sadık müşterisi, sokak köpeği

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

İzmir’de bir kasabın önünde her gün beklediği belirtilen köpeğin, kasap tarafından verilen içi et dolu poşeti ağzıyla taşıma görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan “kasabın en sadık müşterisi” görüntüsü, tıklanma rekoru kırdı. İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde bir kasapta çekilen görüntülerde, sokak köpeği kasabın kapısının önüne gelerek yemek verilmesini bekliyor.

Kasap tarafından içi et dolu poşeti ağız ile taşıyan köpek, yiyeceğini alınca kasabın önünden uzaklaşıyor. Kasabın “En sadık müşterim, standart gelir” dediği sevimli köpeğin görüntüleri, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek kasap müşteri

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