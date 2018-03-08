Kasabın en sadık müşterisi, sokak köpeği

Sosyal medyada paylaşılan “kasabın en sadık müşterisi” görüntüsü, tıklanma rekoru kırdı. İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde bir kasapta çekilen görüntülerde, sokak köpeği kasabın kapısının önüne gelerek yemek verilmesini bekliyor.
Kasap tarafından içi et dolu poşeti ağız ile taşıyan köpek, yiyeceğini alınca kasabın önünden uzaklaşıyor. Kasabın “En sadık müşterim, standart gelir” dediği sevimli köpeğin görüntüleri, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. (İHA)
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