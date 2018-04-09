Kasalı motosiklette dehşete düşüren görüntü! Köpeği böyle sürükledi

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntüde ayaklarından iple bağlanan hareketsiz haldeki bir köpeğin 3 tekerlekli motosikletle yerde sürüklendiği görüntü büyük tepki gördü. Karataş ilçesinde çekilen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş olayı cep telefonu ile kaydetti.