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Kasalı motosiklette dehşete düşüren görüntü! Köpeği böyle sürükledi

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 tekerlekli kasalı motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü tepki çekti.

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntüde ayaklarından iple bağlanan hareketsiz haldeki bir köpeğin 3 tekerlekli motosikletle yerde sürüklendiği görüntü büyük tepki gördü. Karataş ilçesinde çekilen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş olayı cep telefonu ile kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
adana sosyal medya köpek

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