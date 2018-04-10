Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Turgutlu'da okuma azmi ile adından 'azimli kasap' olarak bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer'in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı. 18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu.
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum