Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Turgutlu'da okuma azmi ile adından 'azimli kasap' olarak bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer'in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı. 18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu.