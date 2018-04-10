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Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kasap ile kedi arasında yaşanan et diyaloğu sosyal medyada hem izlenme hem de paylaşım rekoru kırıyor.

Turgutlu'da okuma azmi ile adından 'azimli kasap' olarak bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer'in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı. 18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kasap kedi Manisa İkram Korkmazer

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