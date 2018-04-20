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Kasap ve kedinin sosyal medyayı sallayan diyaloğu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kasap ile kedi arasında yaşanan et diyaloğuna yenileri gelmeye devam ediyor.

Kasap İkram Korkmazer'in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada yeni videoları yayılan kasabın bu görüntüleri çok izlenenler arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
kasap kedi Diyalog Manisa

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