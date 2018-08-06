HABER

Kaşık ve yongalar üzerine resimler yapan sokak sanatçısı çocuk büyüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

Sokak sanatçısı çocuk, kaşık ve yongalar üzerine yaptığı resimler ile izleyenleri adeta büyüledi.

Meksika'da sokak sanatçısı bir çocuk mükemmel eserler üretiyor. Akrilik boyalarla kaşık ve yongaları sanat eserine dönüştüren ufaklığı izliyoruz...

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Kambur balinanın havada muhteşem şovuKambur balinanın havada muhteşem şovu
Sen ne güzel bir çocuksun!Sen ne güzel bir çocuksun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Çocuk resim sokak sanatçısı çocuk kaşık yonga

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kambur balinanın havada muhteşem şovu

Kambur balinanın havada muhteşem şovu

Sen ne güzel bir çocuksun!

Sen ne güzel bir çocuksun!

Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

Vinç, gişeleri yerle bir etti

Vinç, gişeleri yerle bir etti

Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

Yolcu otobüsündeki kavga kameralara yansıdı

Yolcu otobüsündeki kavga kameralara yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.