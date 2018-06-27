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Kasklı çete, annesinin yanından çocuk kaçırmaya çalıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlarında kask olan iki kişi, üç yaşındaki çocuğu annesinin kucağından alıp kaçırmak istedi. O anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Richmond bölgesindeki işlek bir caddede meydana gelen olayda soyguncuların kadından önce mücevherlerini almaya çalıştığı, kadının direnmesi üzerine ise çocuğa doğru hamle yaptıkları görüldü.

Kadının caddenin daha kalabalık tarafına doğru sürüklediği saldırganlar, çevre halkının durumu fark edip olaya müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kadının çığlıklarını gören kamyoncular sopalarla hırsızları kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Londra ingiltere kasklı çete kaçırılma

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