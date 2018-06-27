Kasklı çete, annesinin yanından çocuk kaçırmaya çalıştı

Richmond bölgesindeki işlek bir caddede meydana gelen olayda soyguncuların kadından önce mücevherlerini almaya çalıştığı, kadının direnmesi üzerine ise çocuğa doğru hamle yaptıkları görüldü.

Kadının caddenin daha kalabalık tarafına doğru sürüklediği saldırganlar, çevre halkının durumu fark edip olaya müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Kadının çığlıklarını gören kamyoncular sopalarla hırsızları kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

