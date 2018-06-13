Katı atık toplamak için çöp konteynerine girdi

Edinilen bilgiye göre, geri dönüşümde kullanılabilecek karton, şişe ve plastikleri toplayarak para kazanmaya çalışan 2 kişi, Bolu Belediyesi’nin Kalıcı Konutlar mevkiisine yerleştirdiği yer altı konteynerlerinin yanına geldi. Geri dönüşüm konteyneri içerisinde bulunan işe yarar malzemeleri almaya çalışan iki kişiden biri kutunun içine girerken, diğer kişi ise konteynerin başında arkadaşının çıkmasını bekledi.
Arkadaşının kapağını açtığı çöp konteynerinden eli boş çıkan genç ile arkadaşı vatandaşların şaşkın bakışları arasında gülerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile anbean kaydedildi. (İHA)
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