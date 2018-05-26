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Kavurucu sıcaklara karşı bu yöntemi buldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Kavurucu sıcaklara karşı bulduğu yöntemle izleyenleri güldürdü.

Kavurucu sıcaklar karşısında kendi çözümünü kendi üreten adamdan muhteşem bir icat göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
icat sıcak

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