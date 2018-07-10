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Kaybolduktan 2 hafta sonra sahibini bulan köpek böyle sevindi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

İki hafta boyunca ailesinden uzak kalan köpek sonunda bulundu. İnsan dostu ile karşılaştığında yaşadığı sevinç ise insanın içini ısıtıyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen bu görüntüler insanın içini ısıtıyor. Kaybolan köpek 2 hafta sonra sahibine yeniden kavuştu. Çok sevinçli olan köpeğin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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