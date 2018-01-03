Kaydırakla kayan köpek

Avustralya'da çoban köpeği Secret, kayakla kaydığı son videosuyla görenleri büyüledi. 3 yaşındaki Secret, sahibi Mary ile birlikte birbirinden zorlu görevlere imza atıyor. Son videosunda ise Secret, kaydırakla karlı bir zeminde yokuş aşağı hiç zorlanmadan kayıyor ve yolun sonuna kadar dengesini kaybetmiyor.

İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.