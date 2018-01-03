Kaydırakla kayan köpek

Avustralya'da çoban köpeği Secret, kayakla kaydığı son videosuyla görenleri büyüledi. 3 yaşındaki Secret, sahibi Mary ile birlikte birbirinden zorlu görevlere imza atıyor. Son videosunda ise Secret, kaydırakla karlı bir zeminde yokuş aşağı hiç zorlanmadan kayıyor ve yolun sonuna kadar dengesini kaybetmiyor.
İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.
Mehmet Barlas yazdı: Suriye'de terör örgütlerine destek verdik
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
İran'da neler oluyor, işte son durum: 'Kahrolsun Rusya' sloganları
Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!
Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...
Anneye en acı telefon: Çocuklarını öldürdüm
Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler
YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum