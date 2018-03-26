Kaynar çorbayı genç kızın yüzüne döktü!

Tayvan'da bir restoranda kadının yüzüne kaynar çorbayı döken adam, böyle görüntülendi. Tayvan'ın başkenti Bangkok'ta arkadaşlarıyla restorana gelen genç kız, masada yer kalmayınca, hemen arkada bir çiftin oturduğu masadaki boş sandalyeye geçerek, sipariş için garson beklemeye başladı.

Bu sırada arka masadaki arkadaşlarıyla sohbet için bir ara arkasını dönen genç kızın uzun ve açık saçları, yanındaki sandalyede çorbasını içmekte olan orta yaşlı adamı kızdırdı. Duruma sinirlenen adam önündeki bir kase sıcak çorbayı genç kızın yüzüne fırlattı.

Yüzündeki yanıkların acısını hissetmeye başlayan genç kız, personel tarafından araca bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Yanağında birinci derece, çenesi ve boynunda ise ikinci derece yanık olduğu bilgisi verildi.