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Kaz yavrusunu kaybettiği ailesine kavuşturdular

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Ailesini kaybeden yavru kazı ailesine böyle kavuşturdular.

Ailesinden ayrı kaybolmuş bir şekilde buldukları yavru kazı peşlerine takan gençler, minik kazı ailesine kavuşturdu. Uzun bir yol kateden gençler yavru kaza Jeffrey adını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kaz sosyal medya

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