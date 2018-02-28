Kaza değil, cinayet! O anlar güvenlik kamerasında

Tayland’da motosikletiyle kaçan kişinin peşine düşen şahıs, cipiyle motosiklete çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü de metrelerce sürüklendi. Şahıs yaralı halde yerde yatarken, öfkeli adam cipini bu kez üzerine sürdü ve onu ezdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, katilse kaçtı.