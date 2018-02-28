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Kaza değil, cinayet! O anlar güvenlik kamerasında

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 18:40 | Son Güncelleme

Tayland’da bir şahıs, hasmını aracıyla ezerek öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Tayland’da motosikletiyle kaçan kişinin peşine düşen şahıs, cipiyle motosiklete çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü de metrelerce sürüklendi. Şahıs yaralı halde yerde yatarken, öfkeli adam cipini bu kez üzerine sürdü ve onu ezdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, katilse kaçtı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Kaza cinayet gasp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mynet bu haber +13 yazmadan buzlama yapmadan yayınlanır mı ayıp çoluk çocuk herkez bakıyor haberlere
@yasin_aydin '' herkes '' yazman gerekirken '' herkez '' yazmana rağmen yorumuna katılıyorum.
@yusufolug Trajikomik biraz da anksiyetik bir cevap... :) Zira sen de cümleye büyük harfle başlamamışsın, yusufolug. :):)
ya insan olmak neden çok zor nasıl bir şey oldu dünya böyle hiç iyiye gitmiyor hiç
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