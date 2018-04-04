Kaza yapan araçtaki filler otoyolu kapattı.

İspanya'nın güneydoğusundaki Albecete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında kaza yapan bir araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı. Polis, fillerden birinin kazada aldığı yaralardan dolayı öldüğünü, ikisinin ise sağlıklı olduğunu belirtti.

Yaralı filler ise, olay yerine getirilen vinçle otoyoldan alındı. Yaşanan kazada, filleri taşıyan kamyonun sürücüsü yara almadı. Kamyonun bir sirke ait olduğuna inanılıyor. Fillerin tahliye edilişini gösteren bir video sosyal medyada yayınlandı. İşte ortaya çıkan ilginç görüntüler...