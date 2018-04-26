Kazadan kıl payı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Şarköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir başka motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaparak araçları sıkıştırdı. Görüntüdeki sürücü de sıkışan araçlar arasında zor anlar yaşadı.

Motosiklet sürücüsü, olay karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederken araçlar arasından kıl payı kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı. (İHA)



