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Kazadan kıl payı kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bir motosiklet sürücüsünün iki aracın ortasında kalarak yaşadığı zor anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Şarköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir başka motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaparak araçları sıkıştırdı. Görüntüdeki sürücü de sıkışan araçlar arasında zor anlar yaşadı.

Motosiklet sürücüsü, olay karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederken araçlar arasından kıl payı kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy Motosiklet

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