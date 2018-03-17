Kazadan son anda kurtuldu.

Çin'in Guangdong bölgesinde bir araç kamerasına yansıyan görüntü hayrete düşürdü. Köpük beton tuğlalarla aşırı yüklenmiş bir kamyon, yolun da biraz eğimli olmasından dolayı dengesini kaybediyor. O sırada oradan geçecek olan bir motosikletli, durumu önceden dark edip duruyor.

Kamyonun üzerindeki beton tuğlalar, yol kenarında duran bir aracın üzerine devriliyor. Motosikletlinin kılpayı kurtulduğu olayın görüntüleri arkadan gelen başka bir aracın kamerasına böyle yansıyor.