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Kazanın Böylesi! Forklift adama böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Forklift sürücüsü arkadan gelen motosikleti fark edemedi, adama böyle çarptı.

Çin'de yaşanan bir kazanın görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Döüş yapan Forklift sürücüsü arkadan gelen motosikleti fark etmeyince feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü şans eseri hayatta kalırken 16 dişini kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Forklift Kaza Motosiklet

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