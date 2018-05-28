Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı.

Çin'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan adam neye uğradığını şaşırdı. Tam karşıya geçerken hızla gelen araç son anda adama çarmazken, adamın ayakkabısına çarpıyor. Ayakkabısı bir anda fırlayan adam büyük bir kaza atlattığının şokunu yaşıyor. İşte o video.
Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yumruklaştılar
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
Düğünde neredeyse ağlamıştı! İntikam almak için bunu yapacak
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum