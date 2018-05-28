Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı.

Çin'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan adam neye uğradığını şaşırdı. Tam karşıya geçerken hızla gelen araç son anda adama çarmazken, adamın ayakkabısına çarpıyor. Ayakkabısı bir anda fırlayan adam büyük bir kaza atlattığının şokunu yaşıyor. İşte o video.



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