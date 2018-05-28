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Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Kazanın Böylesi! Hızla gelen araç ayakkabısına çarptı.

Çin'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan adam neye uğradığını şaşırdı. Tam karşıya geçerken hızla gelen araç son anda adama çarmazken, adamın ayakkabısına çarpıyor. Ayakkabısı bir anda fırlayan adam büyük bir kaza atlattığının şokunu yaşıyor. İşte o video.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza çin Ayakkabı

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