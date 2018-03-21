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Kazı yapan işçiler ölümden böyle döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da kaldırımda fiberoptik hattı yenilemesi için kazı yapan işçiler, meydana gelen patlama ile ölümden döndü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa Maltepe’de geçtiğimiz günlerde kaldırımda kazı yapan işçiler, ölümden döndü. Fiberoptik hattı yenilemesi amacıyla yapılan kazı sırasında meydana gelen patlama ile alevler yükseldi. Son anda durumu fark eden işçiler sağa sola kaçışarak adeta ölümün kıyısından döndü. Fiberoptik alt yapı çalışması için yapıldığı öğrenilen kazıda patlamanın, aynı alanda bulunan ve kazı nedeniyle zarar geren elektrik kablolarından meydana geldiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde işçilerin kaldırımda kazı yaptığı, tam bu esnada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükselmesi ise işçilerin kaçıştığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa işçi Kaza

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