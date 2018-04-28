Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

Keçiler son derece zeki ve oldukça da eğlenceli hayvanlardır. Görüntülerde elektrikli bir çitin yanında beslenen keçi ise diğer türlerini utandıracak bir hareket yaparak 5000 Volt'a temas ediyor. Keçinin yaşadığı o zor anlar kameralara böyle yansıdı.

