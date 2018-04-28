HABER

Keçi, 5000 Volt'a temas edince neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Elektrikli çitin yanında otlanan sevimli keçi, 5000 Volt'a temas edince zor anlar yaşadı.

Keçiler son derece zeki ve oldukça da eğlenceli hayvanlardır. Görüntülerde elektrikli bir çitin yanında beslenen keçi ise diğer türlerini utandıracak bir hareket yaparak 5000 Volt'a temas ediyor. Keçinin yaşadığı o zor anlar kameralara böyle yansıdı.

AK Parti'de sürpriz milletvekili adayıAK Parti'de sürpriz milletvekili adayı
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keçi elektrik

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Mantı krizine giren bebek

Mantı krizine giren bebek

Kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

Kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

Çinli adamdan kız arkadaşına mide bulandıran şaka

Çinli adamdan kız arkadaşına mide bulandıran şaka

Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

Ölümden kurtardığı kirpi ve yavrularını besleyen teyze

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.