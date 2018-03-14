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Keçilere fısıldayan adam!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

Rize'de çoban Ali Güney'in türkü söylerken keçilerin etrafında toplanmasını yansıtan görüntüleri, sosyal paylaşım sitelerinde beğeni topluyor.

Çayeli ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 25 yaşındaki Ali Güney, ağabeyi İbrahim Güney ile keçileri barınaktan alarak otlatmaya götürürken türkü söylemeye başladı. Bu sırada keçilerin yanına yaklaştığını fark eden Güney, o anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı.

Güney, daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, binlerce kez paylaşıldı ve izlendi.

Güney, uzun yıllar çobanlık ile geçimini sağlayan babasının yaşlanmasının ardından bu işi 10 yıldır kendisinin yaptığını belirterek, 2 yıldır da ağabeyinin destek verdiğini söyledi.

Hayvanları sevdiğini ve onların yanında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Güney, "Hayvanların yanında türkü söylemek bana keyif veriyor. Türkü söylerken beni dinlediklerini hissediyorum. Onlar da bunu bana yansıtıyor gibi. Mutlu olduklarını hissedince onlara türkü söylemek bana da keyif veriyor. Yıllardır onlarla birlikteyiz. Bazı sözlerimi anladıklarını davranışlarından görüyorum." dedi.

Güney, paylaşımı ile ilgili sosyal medyadan bu kadar geri dönüş beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel mesajlar geliyor. Son olarak sosyal medyada 280 binin üzerinde izlenme ve 5 bin paylaşım olduğunu gördüm. Yapılan yorumlar da çok hoşuma gitti. Kimileri 'Keçilere fısıldayan adam' diye yorum yapmış. Çok daha güzel yorumlar da var. Benim sayfamdaki beğenilerin yanı sıra çok sayıda farklı Karadeniz sosyal medya sayfası da görüntümü paylaştı. Beğeni son derece yüksek ve güzel yorumlar, tepkiler alıyorum. Bu kadar paylaşılıp bu kadar tepki alacağını beklemiyordum. Bir nevi kendi yaşamımı ve hayvanlara olan bağlılığımı anlatmaya çalıştım."

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Anahtar Kelimeler:
Rize çoban Ali Güney keçi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
iyice abarrtiniz sosyal medyaninda icine ettiniz
iyiki sosyal medya var daha ne acayiplikler göreceğiz
aman ne önemli ne önemli ula ülkenin haline bak siz neyin peşindesiniz soygun talan savaş varken adam keçiye şarkı söylemiş banana bize ne
Bu ne ya.Habermi bu?
sesi guzel ama malesef coban tutmaz
bunun hemşeriside koyunlara fısıldıyo işte :)) anlayan anladı :)
dağdaki çobanla oyu eşit olmayan kadının dağdaki çobanın oyuyla yönetilmesi manidar... mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var derler.
Tayip Erdoğanda millete fısıldıyor aynı işte..
karadenizliler kadar burada doğuda insanlar coğaldığıd a pkk hermenileri ebediyete kadar zihniyetleri yok olacak..
o ses çoban yarışması yapılırsa ,favori adayımdır.
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