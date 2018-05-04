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Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Düşmanlıkları ile bilinen kedi ve köpeğin kameralara yansıyan dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Zekeriya Gül'e ait çiftlikte, düşmanlıkları ile bilinen kedi ve köpeğin dostlukları insanları bile kıskandıracak cinsten görüntüler ortaya çıkardı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın kaydettiği görüntülerde çiftliğin kedisi "Zeytin" ile "Paşa" isimli köpek, güneşin tadını dakikalarca birlikte oynayarak, çıkarıyor. (İHA)

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