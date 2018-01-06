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Kedi, kaldırımda yürüyen köpek ve sahibine böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER | 06.01.2018 11:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana'da köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyen vatandaş, sokak kedisi tarafından saldırıya uğradı. Kedinin, köpeğini korumaya çalışan kadını da düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Vatandaşın araya girerek durdurmaya çalıştığı kedinin o görüntüleri internette tık rekorları kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek adana kadın

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iyi olmuş. Sokaklarda kedi köpek besleyen ruh hastalarına kapak olsun...
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