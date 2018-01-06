Kedi, kaldırımda yürüyen köpek ve sahibine böyle saldırdı

Adana'da köpeğiyle birlikte kaldırımda yürüyen vatandaş, sokak kedisi tarafından saldırıya uğradı. Kedinin, köpeğini korumaya çalışan kadını da düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Vatandaşın araya girerek durdurmaya çalıştığı kedinin o görüntüleri internette tık rekorları kırıyor.
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