Kedi, oyuncak ayıya böyle saldırdı

Agresif olduğundan mıdır bilinmez insan dostu tarafından bağlı halde duran kedi, oyuncak dükkanındaki ayıya sinirlendi. Amerikan güreşçisi edasıyla oyuncak ayıyı tuttuğu gibi yere çarpan kedinin o anları amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

