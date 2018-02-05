HABER

Kediden intikam alan adamın çıldırtan görüntüsü

İLGİNÇ HABERLER | 05.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Rusya'da çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada yayıldı, izleyen herkesin tepkisini çekti.

Rusya'da çekildiği belirtilen görüntü adeta çılgına çevirdi. İddaya göre aracını kirleten kediden intikam almak isteyen adam, bu skandal görüntülerde aracını kedi ile temizliyor.

Krasnodar şehirnde çekildiği belirtilen bu görüntü sosyal medyada yayıldıktan sonra tepki çekti. Soruşturma konusu olduğu olay hakkında adamın ceza alamsı için başvuruların yapıldığı bilgisi verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya kedi

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
PİSLİK
Diğer Haberler
Yarış sırasında korkunç kaza kamerada

Yarış sırasında korkunç kaza kamerada

Hindistan’da korkunç kaza

Hindistan’da korkunç kaza

ABD’de Göç Eden Kuşlar Paniğe Neden Oldu

ABD’de Göç Eden Kuşlar Paniğe Neden Oldu

Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze sosyal medyayı salladı!

Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze sosyal medyayı salladı!

Yedek lastiği gözüne kestiren aslan

Yedek lastiği gözüne kestiren aslan

Bina çatısında nefes kesen görüntü!

Bina çatısında nefes kesen görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.