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Kedinin yemeğine ortak olan fare

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

Kuzey Çin'de kaydedilen bir kedinin görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Kedi, kendi tabağındaki mamasını yerken bir anda ortaya çıkan fare, hiçbir şeye aldırış etmeden kedinin tabağına ortak oluyor. Farenin kendi tabağından mama yemesini normal karşılayan bu kedi, hiçbir şey olmamış gibi fare gidince yemeye devam ediyor. İşte sosyal medyada yayılan o gülümseten görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi fare mama

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