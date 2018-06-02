Kedinin yemeğine ortak olan fare

Kedi, kendi tabağındaki mamasını yerken bir anda ortaya çıkan fare, hiçbir şeye aldırış etmeden kedinin tabağına ortak oluyor. Farenin kendi tabağından mama yemesini normal karşılayan bu kedi, hiçbir şey olmamış gibi fare gidince yemeye devam ediyor. İşte sosyal medyada yayılan o gülümseten görüntü.
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