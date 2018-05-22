Kedinin zor anları! Fare bir türlü bırakmadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü hayrete düşürdü. Kediyi karnından yakalayan öfkeli bir fare, adeta kediye yapışıyor. İnsanların kediyi kurtarma çabası ise hiç kolay olmuyor.
Uzun uğraşlar sonucu fareyi kediden ayırıyorlar. Sakin sakin olanları anlamaya çalışan kedi ise böyle görülüyor.
İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık'ın ifadesi ortaya çıktı!
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Çakarlı araç kullanan Milli Eğitim Müdürü’ne soruşturma
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum