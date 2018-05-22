Kedinin zor anları! Fare bir türlü bırakmadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü hayrete düşürdü. Kediyi karnından yakalayan öfkeli bir fare, adeta kediye yapışıyor. İnsanların kediyi kurtarma çabası ise hiç kolay olmuyor.

Uzun uğraşlar sonucu fareyi kediden ayırıyorlar. Sakin sakin olanları anlamaya çalışan kedi ise böyle görülüyor.

