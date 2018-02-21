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Kedisinin tepkisini merak etti, bu deneyi yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

Kedisinin vereceği tepkiyi merak eden adam, bayılma numarasıyla kedisini test etmiş.

Evdeki kedinin ne tepki vereceğini merak eden adam fenalaşarak bayılma numarası yapıyor. Karşılaştığı manzara ise pek beklediği manzara değil.

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kedi adam deney

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