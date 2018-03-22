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Kediye boks yapmayı öğretirsen sonu böyle olur

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Parmaklarına küçük boks eldiveni giyen adam kedisine vuruyor, kedinin ise diğer kediye vurması izleyenleri güldürüyor.

Parmaklarına küçük boks eldiveni giyen adam kedisine vuruyor, kedinin ise diğer kediye vurması izleyenleri güldürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kedi boks

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