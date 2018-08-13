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Kediyi kavgadan çekip alan köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Kediyi kavgadan çekip alan köpek fenomen oldu.

Kavgada yaralanmasından endişe ettiği kedi arkadaşını daha olay başlamadan kavga alanından çekip alan koca yürekli köpek sosyal medyada fenomen oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek kavga

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