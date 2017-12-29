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Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

İLGİNÇ HABERLER | 29.12.2017 09:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yapan Mehmet Bayındır, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde hastalara şarkı söyledi ve onlarla zeybek oynadı.

İzmir'de hastalarıyla özel bağ kuran Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi operatör doktorlarından Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde orkestra eşliğinde şarkı söyledi.

Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına rağmen hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken hemşireler ellerinde eldivenlerle alkış tuttu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamsin
Helal olsun tüm ekibe , başka ne denebilir ki.Bir sağlıkcı olarak sonsuz tebrikler.
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