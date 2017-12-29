Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

İzmir'de hastalarıyla özel bağ kuran Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi operatör doktorlarından Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde orkestra eşliğinde şarkı söyledi.
Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına rağmen hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken hemşireler ellerinde eldivenlerle alkış tuttu. (DHA)
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