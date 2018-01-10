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Kendi asker eğlencesinde oynayan gencin saçları alev topuna döndü

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 19:25 | Son Güncelleme 10 saat önce

Konya’nın Akşehir ilçesinde askere gidecek gençler için düzenlenen kına gecesinde, yakılan meşaleler altında oynayan bir askerin başından aşağıya sıkılan köpük sprey nedeniyle saçları alev topuna dönerek yandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde askere gidecek gençler için düzenlenen kına gecesine katılan asker adayından birinin başına meşaleler altında oynarken köpük sprey sıkılmaya başlandı. Müzik eşliğinde eğlenen asker adayının saçları bu sırada köpük sprey nedeniyle alev topuna döndü. Yakınlarının ve askere gidecek gençlerin müdahalesinin ardından askerin yanan saçları söndürüldü. Yaşanan bu anlar kına gecesine katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya asker meşale

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eğlenmeyi bile bilmiyrsunuz neyse fazla bişey olmamıştır allah kavuştursun
İtici gazların çoğu yanıcıdır. Tam bir cehalet örneği.
ah şu turkolar ahh adam sprey sıkıyor yani kimyasal madde etrafta da ateşli meşale ler
o sivri zeka neden köpük sıkıyor. aziz nesine hak vermemek mümkün değil.
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