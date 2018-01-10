Kendi asker eğlencesinde oynayan gencin saçları alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde askere gidecek gençler için düzenlenen kına gecesine katılan asker adayından birinin başına meşaleler altında oynarken köpük sprey sıkılmaya başlandı. Müzik eşliğinde eğlenen asker adayının saçları bu sırada köpük sprey nedeniyle alev topuna döndü. Yakınlarının ve askere gidecek gençlerin müdahalesinin ardından askerin yanan saçları söndürüldü. Yaşanan bu anlar kına gecesine katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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